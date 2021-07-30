В Ялте не обращают внимание на однополые пары

В Ялте снять жилье могут все, у кого есть деньги. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, что владельцы отелей зачастую отказывают в заселении однополым парам (двое мужчин или две женщины).

По итогам опроса, проведенного в соцсетях, аналитики узнали, в каких городах России самые толерантные владельцы жилья, которые с пониманием относятся ко всем туристам, без дискриминации по половому признаку. Оказалось, что своей терпимостью и пониманием может гордится Санкт-Петербург, «серебро» у Ялты.

Рейтинг городов с самыми толерантными владельцами жилья (процент от всех принявших участие в опросе)

Санкт-Петербург - 31

Ялта - 13

Нижний Тагил - 11

Тамбов - 11

Калининград - 10

Сочи – 10

Челябинск - 7

Воронеж - 3

Владивосток - 2

Новосибирск - 2

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