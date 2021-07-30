В Ялте не обращают внимание на однополые пары

В Ялте снять жилье могут все, у кого есть деньги.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, что владельцы отелей зачастую отказывают в заселении однополым парам (двое мужчин или две женщины).
По итогам опроса, проведенного в соцсетях, аналитики узнали, в каких городах России самые толерантные владельцы жилья, которые с пониманием относятся ко всем туристам, без дискриминации по половому признаку. Оказалось, что своей терпимостью и пониманием может гордится Санкт-Петербург, «серебро» у Ялты.
Рейтинг городов с самыми толерантными владельцами жилья (процент от всех принявших участие в опросе)
Санкт-Петербург - 31
Ялта - 13
Нижний Тагил - 11
Тамбов - 11
Калининград - 10
Сочи – 10
Челябинск - 7
Воронеж - 3
Владивосток - 2
Новосибирск - 2
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