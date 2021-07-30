Коронавирус в Крыму: Еще 383 заболевших за сутки

В Крыму еще 383 случая коронавируса. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму за 29 июля зарегистрировали 383 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 253 человека обратились за медицинской помощью самостоятельно.

125 человек ранее контактировали с заболевшими, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6948 человек.

Выздоровели за сутки 356 человек, за весь период с начала пандемии – 50 450 человек.

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