Заместитель Председателя Правительства РФ прибыл в Крым

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Крым. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Крым.
Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, в рамках двусторонней встречи они обсудили актуальную для республики повестку.
Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин разбирался в Крыму с перспективами привлечения инвестиций. Самым перспективным остается жилищное строительство.
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