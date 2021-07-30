В Керчи назначили исполняющего обязанности главы города

Должность главы администрации города Керчи теперь занимает Екатерина Федоренко. Фото: «Крым 24»

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин официально ушел в отставку. Соответствующее решение 30 июля депутаты приняли на сессии горсовета.

Как передает «Крым 24», должность главы администрации города теперь занимает Екатерина Федоренко, которая ранее была заместителем Сергея Бороздина. На следующей неделе Федоренко примет на работу нового первого заместителя главы администрации, который впоследствии сможет принять участие в конкурсе на должность главы города.

Напомним, что ранее в Керчи планировали назначить нового врио главы администрации в связи с тем, что руководитель города Сергей Бороздин ушел в отставку по собственному желанию. Решение об увольнении было принято по итогам переговоров с руководителем РК.

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