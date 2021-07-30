Крыму планируют выделить дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт водоводов

В Крыму продолжается строительство водоводов
Фото: Анна КИРИЕНКО
В правительстве РФ обсудят вопрос выделения средств на ремонт водоводов Крыма.
- Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе, - говорится в материалах к заседанию Кабмина.
Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда для финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».
Кроме того, в пятницу планируют рассмотреть вопрос финансовой помощи бюджету Севастополя. Средства планируют распределить на возмещение расходов организациям в сфере теплоснабжения и на оплату труда медработникам.
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