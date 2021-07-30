Депутат Госдумы Шеремет пообещал помочь жителям Советского района

Фото: Михаил Шеремет/Facebook

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет посетил сельские поселения Советского района. По его словам, основные наболевшие вопросы – ремонт местных клубов, отсутствие аптек в поселениях, а также водоснабжения и газификации.

- Пообщался с местными жителями на предмет предстоящих в сентябре текущего года выборов в Государственную Думу Российской Федерации, а также выступил с отчетом о том, что уже сделано за прошедшую пятилетку для региона, в том числе и для крымчан. Принятые обращения направлены в работу, - сообщил Шеремет.

Ранее депутат посетил с рабочим визитом Раздольненский район. По его словам, основные проблемы района – ремонт дорог, наличие задолженности фермеров перед жителями по договорам аренды земли, а также водоснабжение.

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