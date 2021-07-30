Открытие новой школы под Бахчисараем приурочили ко Дню знаний

В Крыму открылась еще одна новая школа. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В крымском селе Маловидном, что под Бахчисараем, торжественно откроют новую школу на 250 мест. Событие приурочат ко Дню знаний, который ежегодно отмечается в России 1 сентября.

Еще одно общеобразовательное учреждение на 700 мест скоро начнут строить в селе Трехпрудном, Симферопольского района. На воплощение проектов выделено более 925 миллионов рублей.

- Новая школа в селе Маловидном оснащена современным цифровым оборудованием и новой мебелью. Началось строительство еще одной школы на 700 мест в селе Трехпрудном. Срок завершения проекта – 2022 год, – цитирует КИА главу Крыма Сергея Аксенова.

Кроме того, ко Дню знаний в этом году начнет работать детский технопарк «Кванториум» на базе Симферопольской академической гимназии и центры «Точка роста» в 48 муниципальных образовательных организациях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50