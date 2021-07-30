Назначен новый первый заместитель главы администрации Ялты

Бывший первый заместитель главы администрации Ялты Владимир Буряк покинул пост по состоянию здоровья. Фото: Янина Павленко / Вконтакте

Депутаты ялтинского горсовета согласовали назначение на должность первого заместителя главы администрации города кандидатуру Евгении Бавыкиной, сообщила глава местной администрации Янина Павленко, пишет Крымская газета.

Ранее пост занимал Владимир Буряк, который не может далее находиться на этой должности по состоянию здоровья.

- Пожелаем ему сил, крепкого здоровья и скорейшего возвращения в ряды тех, кто трудится на благо всеми любимой Ялты. А Евгении Глебовне – дальнейших успехов! В свое время она сыграла значительную роль в интеграции Республики Крым в российское правовое поле, находясь на должности заместителя Председателя Совета министров РК. Теперь ее опыт, умения и знания приносят пользу нашему городу и его жителям, – цитирует СМИ Павленко.

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