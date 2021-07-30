В четырех городах Крыма некоторые улицы остались без воды

Воды по указанным адресам не будет целый день Фото: Архив "КП"

Из-за аварии на водных сетях некоторые улицы в четырех городах Крыма остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 00.00 водоснабжение ограничено на улице Ковыльная 74, 76, улице Новороссийская, а также на прилегающих улицах и переулках. Также без воды остался пгт ГРЭС. В Симферопольском районе до 00.00 краны будут сухими в селе Левадки и в пгт Аэрофлотский.

В Феодосии до 00.00 без воды осталась улица Гарнаева 63-а, б, в, г, д, е, ж, з. В Феодосийском районе до 00.00 водоснабжение ограничено в селе Подгорное.

В Керчи краны до 00.00 будут сухими на улице Козлова.

В Евпатории до 00.00 водоснабжение ограничено по адресу: 29 Авиогородок, дома с 1-6.

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