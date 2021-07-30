В Следкоме проводят проверку после опрокидывания катера под Севастополем

Фото: ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

После опрокидывания катера под Севастополем Следком организовал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

По данным следователей, маломерное экскурсионное судно «Т-90» затонуло вечером 29 июля. На борту находилось девять человек, из них один капитан. Четверо пассажиров – несовершеннолетние. Пострадавших в результате происшествия нет, так как всех эвакуировали на другое судно.

- Предварительная причина происшествия – все пассажиры переместились на левый борт посмотреть большую медузу, в результате чего судно накренилось и начало тонуть, - уточнили в Следкоме.

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