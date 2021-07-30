В Симферополе установят мемориальную доску Григорию Иоффе

Причиной смерти Григория Иоффе стала остановка сердца от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: http://facebook.com/aksenov.rk

Симферопольский городской совет принял решение установить в городе мемориальную доску первому Председателю Общественной палаты Крыма Григорию Иоффе, сообщили в пресс-службе местной администрации. Объект будет располагаться на фасаде дома по адресу: улица Тургенева, 20.

- В этом доме с 1999 по 2020 год жил государственный и общественный деятель, журналист, крымчанин Григорий Адольфович Иоффе, 1953-2020, – говорится в сообщении.

Справка: Григорий Адольфович Иоффе родился 3 апреля 1953 года. С 30 июня 2014 по 17 ноября 2020 был Председателем Общественной палаты Республики Крым, а также первым заместителем Председателя Верховного Совета Крыма в 2009–2010 годах и в феврале–марте 2014 года. Политик ушел из жизни 17 ноября 2020 года. Причина смерти связана с осложнениями, вызванными COVID–19.

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