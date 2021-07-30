На ремонт дорог выделены беспрецедентные суммы Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым стал лидером по дорожному строительству в стране. Об по итогам совещания по реализации ФЦП в регионе сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Хочу сказать хорошую новость — Крым по темпам дорожного строительства на первом месте в стране, - подчеркнул он. - В этом году по количеству отремонтированных и строящихся дорог на первом месте.

Напомним, к 1 июля в Крыму должны были закончить ремонт основных курортных трасс и межмуниципальных дорог. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 290 км. Еще 331 км, или 500 объектов, попали под дополнительное финансирование из бюджета правительства Москвы. В общей сложности на ремонт и содержание дорог Крым в этом году получит 16,5 миллиардов рублей, и если успеет выполнить все запланированное к 1 сентября, сможет рассчитывать на дополнительный транш в размере 6 миллиардов.

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