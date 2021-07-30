Песков объяснил, почему в Крыму запретили транслировать Олимпиаду

Интернет-трансляция Олимпиады-2021 недоступна в Крыму Фото: Архив "КП"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что владельцем всех прав на вещание Олимпийских игр является Международный олимпийский комитет, который и регламентирует эти вопросы.

Поэтому ответственность за то, что неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио на территории Республики Крым ограничены, лежит не на Первом канале. Так политик дал понять, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся на полуострове с интернет-трансляциями соревнований.

- Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно, – сообщил Песков.

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