В Крыму на восстановление затопленной инфраструктуры уйдет два года

Восстаналивать дороги и дворы после потопа будут 2 года Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму на восстановление инфраструктуры затопленных территорий в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районе уйдет два года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов

- По домовладениям компенсация будет быстро, а восстановление инфраструктуры - в течение двух лет, - подчеркнул он. - Если технология позволит провести работы быстро, то проблем с выделением денег и нормативными актами не будет. Поэтому часть программ будет с кассовым планом на 2021-22 год.

По словам Аксенова, до 15 августа с федеральными министерствами будет определен объем средств, необходимый для восстановительных работ. Также на следующей неделе будет согласован проект указа президента о выделении финансирования на капитальный ремонт попавшего в зону подтопления жилья и приобретения нового взамен утраченного.

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