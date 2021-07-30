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экономика30 июля 2021 15:33

Сезонность туризма мешает развивать Крым

Надо развивать межсезонные направления
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Летом все забито под завязку, зимой закрыто на замок

Летом все забито под завязку, зимой закрыто на замок

Фото: Михаил ПАТЛИС

Сезонность туристического потока мешает развивать Крым и регионы ЮФО в целом. Об по итогам совещания по реализации ФЦП в регионе сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Для ЮФО общая проблема — это сезонность, связанная с туризмом. Много туристов приезжает - это хорошо, но дает большую нагрузку на инженерную инфраструктуру, на дороги, - подчеркнул он. - Вчера я проводил совещание по всему ЮФО, где мы рассматривали эти проблемы: сколько дорог надо построить, какую инженерную инфраструктуру, какие условия создать для развития жилищного строительства, потому что потребность очень большая.

По словам вице-премьера, туристическая нагрузка в течение года должна быть равномерная, поскольку зимой работы нет и необходимо развивать какие-то виды бизнеса для привлечения туристов.

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