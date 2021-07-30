В Крыму на строительство объектов за бюджетный счет добавят денег

Стройки за государственный счет станут дороже Фото: Анна КИРИЕНКО

Подрядчикам компенсируют повышение цен на стройматериалы

Государственные заказчики получат компенсацию за повышение цен на стройматериалы. Об по итогам совещания по реализации ФЦП в регионе сообщил вице-премьер правительств

- На следующей неделе выйдет документ, он уже согласован в правительстве, который нам позволит пересмотреть стоимость в связи с удорожанием, - уточнил он. - Этот документ будет основой о принятии решений на софинансирование как из федерального, так из регионального бюджета.

Хуснуллин добавил, что для пересчета сметы строительства подрядчикам придется заново пройти экспертизу, что повлияет на сроки строительства. Тем не менее, до конца года сроки нужно наверстать и выйти на высокий темп в следующем году.

В этом году в Крыму предстоит реализовать 320 объектов по ФЦП на общую сумму 33,7 миллиарда рублей.

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