Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку

Министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников покинул свой пост. Фото: Евгений Рукавишников / Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Евгения Рукавишникова с должности министра топлива и энергетики республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.

- Принять отставку Рукавишникова Евгения по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым согласно поданному заявлению, – говорится в документе.

Рукавишников вступил в должность главы минтопэнерго Крыма в декабре 2019 года. О том, что он покидает свой пост, стало известно 19 июля.

Ранее сообщалось, что назначен новый первый заместитель главы администрации Ялты. Бывший чиновник покинул пост по состоянию здоровья.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50