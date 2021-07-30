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Происшествия30 июля 2021 16:01

Задержанному на Украине бизнесмену из Крыма грозит тюрьма

Мужчина может отправиться за решетку на 12 лет
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымскому бизнесмену, задержанному на Украине, грозит 12 лет тюрьмы. Фото: Служба Безпеки України | СБУ / Вконтакте

Крымскому бизнесмену, задержанному на Украине, грозит 12 лет тюрьмы. Фото: Служба Безпеки України | СБУ / Вконтакте

В херсонском аэропорту задержали жителя Крыма, которого власти Украины обвиняют в «нарушении законов и обычаев войны», сообщили в так называемой «прокуратуре Автономной Республики Крым».

После референдума в РК в 2014, по результатам которого полуостров вошел в состав России, мужчина перерегистрировал свое предприятие по законам РФ.

- В 2016 году предприниматель во время призывной кампании в Крыму помогал в транспортировке военнослужащих с территории полуострова на материковую часть РФ. Бизнесмен сотрудничал с военным комиссариатом с 2016 по 2017 год, обеспечив доставку призывников во время четырех компаний, – говорится в сообщении.

Сейчас украинские власти добиваются избрания меры пресечения крымскому бизнесмену. В «прокуратуре» заявляют, что ему грозит до 12 лет тюрьмы. Досудебное расследование проводит СБУ.

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