Наличие водных запасов под Азовским морем подтвердилось – Росгеология

Специалисты проводят анализ воды с глубины 100 метров под Азовским морем Фото: Анна КИРИЕНКО

Специалисты Росгеологии в ходе бурения первой поисковой скважины в акватории Азовского моря получили приток воды из пласта на глубине около 100 метров, сообщили в пресс-служба АО «Росгеология».

Сейчас откачивают воду, чтобы определить объем подземных ресурсов. Пробы направлены в лабораторию для анализа.

- Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега, – сообщил Гендиректор – Председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

Ранее сообщалось, что качество воды со дна Азовского моря определят в сентябре. По результатам анализов станет ясно, насколько целесообразно начинать добычу водного ресурса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50