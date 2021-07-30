Президенту РФ не докладывали о нападении кавказцев на росгвардейцев в Симферополе

Частные вопросы должны решать сотрудники МВД и Росгвардии. Фото: Дмитрий Песков / Вконтакте

Власти Москвы не владеют специальной информацией об инциденте в Симферополе, где выходцы из одной республики Северного Кавказа напали на росгвардейцев, пытавшихся разнять их драку с местными жителями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его совам, такие вопросы находятся в оперативных сводках органов внутренних дел и касаются Росгвардии РФ.

- Такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты. Но в любом случае, это не важно – кавказцы это или не кавказцы. Это все граждане нашей страны и, если кто-то из граждан оказывает неповиновение органам правопорядка и, тем более, угрожает каким-то оружием, – это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами, – сообщил Песков.

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