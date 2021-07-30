Власти РФ выделят больше 2 миллиардов рублей на ремонт водоводов в Крыму

Правительство России выделит более 2 миллиардов рублей на ремонт водоводов в Крыму. Фото: Михаил Мишустин / Вконтакте

Кабмин выделит более 2 миллиардов рублей на обеспечение надежной подачи питьевой воды в Крыму, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям нескольких районов республики.

- В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 миллиардов рублей, – сказал глава правительства.

Часть средства пойдет на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов.

- Также усовершенствуем условия работы свободной экономической зоны, которая действует на этих территориях. Увеличим минимальный порог капиталовложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны в этих регионах, – добавил Мишустин.

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