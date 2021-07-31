Погода в Крыму на 31 июля: небольшой дождь и тепло до +33

На полуостров пришел прекрасный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность и аномальная жара.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Днем столбик термометра дотянется до + 30…32°.

В красавице Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем тепло до +25…28°, скорость южного ветра до 8 м/с. Небольшой дождь, гроза.

Детский курорт Евпатория прогреется до +25…28°, скорость юго-западного ветра не превысит 5 м/с. Дождик и гроза.

В Керчи днем +21…29°. Скорость северного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность небольшой дождь, гроза.

Температура воды в Черном море +24…26°.

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