Коронавирус в Крыму: плюс 379 заболевший за сутки

На полуострове действует масочный режим.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Глава Республики Крым сообщил на своей странице в соцсети статистику заболевания ковидом за минувшие сутки.
- За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции, - гласит пост на странице Сергея Аксенова.
В сообщении отмечается, что из общего количества заболевших 271 случай выявлен при обращении за помощью в учреждения здравоохранения, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а вот 5 случаев привезли из-за границы.
Всего специалисты за минувшие сутки обследовали на опасную хворь 4213 мужчин и женщин.
Домой из «ковидных» отделений выписали 230 выздоровевших пациентов, за все время пандемии выздоровели 50 680 мужчин и женщин.
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