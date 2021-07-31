Коронавирус в Крыму: плюс 379 заболевший за сутки

На полуострове действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым сообщил на своей странице в соцсети статистику заболевания ковидом за минувшие сутки.

- За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции, - гласит пост на странице Сергея Аксенова.

В сообщении отмечается, что из общего количества заболевших 271 случай выявлен при обращении за помощью в учреждения здравоохранения, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а вот 5 случаев привезли из-за границы.

Всего специалисты за минувшие сутки обследовали на опасную хворь 4213 мужчин и женщин.

Домой из «ковидных» отделений выписали 230 выздоровевших пациентов, за все время пандемии выздоровели 50 680 мужчин и женщин.

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