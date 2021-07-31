В Крыму закрыли площадку преемника «КаZантипа»

В Поповке отличные пляжи, где и проходило развлекательное мероприятие. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Знаменитый фестиваль «КаZантип», проходивший на шикарном морском побережье в селе Поповка Сакского района, канул в лету несколько лет тому назад.

Но любители веселья организовали другое мероприятие, похожее по формату на «КаZантип».

Насладиться музыкой, танцами и другими прелестями жизни в большой компании не удалось. Пресс-служба МВД по РК сообщила, что по итогам проверки, инициированной Роспотребнадзором, выяснилось, что на фестивале забыли о запрете проведения массовых мероприятий.

- Организаторы мероприятия грубо нарушили требования предписания, организовав массовые мероприятия с участием более чем тысячи человек, не соблюдением масочного режима и дистанцирования, чем подвергли участников и персонала угрозе заболевания, - отметили в ведомстве.

Также нашли целый букет нарушений, в том числе в сфере общепита и пожарной безопасности.

- В отношении организаторов массовых мероприятий вынесены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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