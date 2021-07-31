В Крыму бесследно исчез 87-летний мужчина

Николай Шубин. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряд «ЛизаАлерт» Крым появилась новая ориентировка.

- Пропал Шубин Николай Матвеевич, 87 лет (1934 года рождения), город Судак – город Симферополь, - сообщают поисковики, отмечая, что уже две недели, с 14 июля этого года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, серые глаза и седые волосы.

Николай Шубин был одет в белую рубашку и черные брюки.

Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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