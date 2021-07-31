В Феодосии появился бронетранспортер БМД-2

Торжественное открытие пройдет 2 августа. Фото: Анжела Сердюкова/facebook

В Комсомольском парке Феодосии, который капитально благоустроили, - теперь здесь есть и спортплощадки, и клумбы, и зоны отдыха, появилась еще одна достопримечательность.

- Возле памятника погибшим воинам-афганцам и бюста Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, установлен еще один символ военной доблести Отечества – БМД-2 – боевая машина десанта, - сообщила председатель Феодосийского городского совета Анжела Сердюкова, разместив пост на своей странице в Facebook.

Руководитель отметила, что открытие нового мемориального военно-патриотического объекта состоится 2 августа, в День воздушно-десантных войск России, в 11 часов утра.

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