В Симферополе и Севастополе 2 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что идет ремонт трансформаторных подстанций и прочего энергооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Шалфейная, 1, 22/13-54/79 (чет), 35-65 (нечет);
ул. Ростовская, 11, 13, 17;
ул. Вишневая, 38-63;
ул. Камская, 2-8 (чет), 1, 3;
ул. Смольная, 1-21/2 (нечет);
пер. Трамвайный, 14-38/13 (чет), 19-41/6 (нечет);
ул. Киевская, 135а;
ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22 (чет);
ул. Кечкеметская, 2-38 (чет);
ул. Садовая, 110
бульв. Франко, 13, 12-30(чет), 17-21 (нечет);
ул. Шполянской, 18/16, 21, 21а;
ул. Декабристов, 2а-14/28 (чет), 1-13/81(нечет), 30
ул. Дзержинского, 9а, 12-14/28 (чет);
пр-т. Кирова, 72/2;
ул. Попова, 5, 7;
ул. Хмельницкого, 24-30/6(чет), 3-27(нечет)
ул. Киевская, 36-40 (чет); ул. Шмидта, 29/2;
ул. Мокроусова, 10-14/42 (чет), 19-21 (нечет)
ул. Фрунзе, 4-6 (чет), 1-5 (нечет), 16а;
ул. Камышбурунская, 3-39 (нечет)
ул. Солдатская, 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет)
пер. Розовый, 2-18 (чет), 3-13 (нечет)
Каменский массив – садовые товарищества: «Уют», «Восход»,
«Здоровье», «Уют-1»; «Автобусник», «Скала», «Энергия»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Токарева 6-16;
ул. Шабалина 6,11,17-19;
пр. Генерала Острякова 241
с 7.30 до 16.30
ул. Академика Крылова 5,7-А,7,9,15;
ул. Бестужева 1-11(нечет),4-34(чет);
ул. Галины Прокопенко 2,4,8;
ул. Гоголя 16,20,20-Д,20-А;
ул. Годлевского 38-Б,48-Б,48;
пл. Пирогова 3-11(нечет),11-А;
ул. Рябова 28-54(чет),7,11,13,25,35,44,44-А;
ул. Ялтинская 42;
ул. Льва Толстого 1-7(нечет)
с. Орлиное: ул. Урожайная 6-14(чет),26,28,34,48,50,62-66(чет),72,1,5,9,11,15,19,
27,31,41,43,47; ул. Счастливая 2,6-12,24,36,38,42,50-54(чет),9-А,1,3; ул. Интернациональная 32,40,42,46,48,56,60,62,31,43; пер. Ровный 2,3,4
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