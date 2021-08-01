В Симферополе и Севастополе 2 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что идет ремонт трансформаторных подстанций и прочего энергооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Шалфейная, 1, 22/13-54/79 (чет), 35-65 (нечет);

ул. Ростовская, 11, 13, 17;

ул. Вишневая, 38-63;

ул. Камская, 2-8 (чет), 1, 3;

ул. Смольная, 1-21/2 (нечет);

пер. Трамвайный, 14-38/13 (чет), 19-41/6 (нечет);

ул. Киевская, 135а;

ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22 (чет);

ул. Кечкеметская, 2-38 (чет);

ул. Садовая, 110

бульв. Франко, 13, 12-30(чет), 17-21 (нечет);

ул. Шполянской, 18/16, 21, 21а;

ул. Декабристов, 2а-14/28 (чет), 1-13/81(нечет), 30

ул. Дзержинского, 9а, 12-14/28 (чет);

пр-т. Кирова, 72/2;

ул. Попова, 5, 7;

ул. Хмельницкого, 24-30/6(чет), 3-27(нечет)

ул. Киевская, 36-40 (чет); ул. Шмидта, 29/2;

ул. Мокроусова, 10-14/42 (чет), 19-21 (нечет)

ул. Фрунзе, 4-6 (чет), 1-5 (нечет), 16а;

ул. Камышбурунская, 3-39 (нечет)

ул. Солдатская, 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет)

пер. Розовый, 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Уют», «Восход»,

«Здоровье», «Уют-1»; «Автобусник», «Скала», «Энергия»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Токарева 6-16;

ул. Шабалина 6,11,17-19;

пр. Генерала Острякова 241

с 7.30 до 16.30

ул. Академика Крылова 5,7-А,7,9,15;

ул. Бестужева 1-11(нечет),4-34(чет);

ул. Галины Прокопенко 2,4,8;

ул. Гоголя 16,20,20-Д,20-А;

ул. Годлевского 38-Б,48-Б,48;

пл. Пирогова 3-11(нечет),11-А;

ул. Рябова 28-54(чет),7,11,13,25,35,44,44-А;

ул. Ялтинская 42;

ул. Льва Толстого 1-7(нечет)

с. Орлиное: ул. Урожайная 6-14(чет),26,28,34,48,50,62-66(чет),72,1,5,9,11,15,19,

27,31,41,43,47; ул. Счастливая 2,6-12,24,36,38,42,50-54(чет),9-А,1,3; ул. Интернациональная 32,40,42,46,48,56,60,62,31,43; пер. Ровный 2,3,4

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