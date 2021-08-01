Из детского лагеря в Севастополе выехали 152 ребенка после известия о заболевших коронавирусом

В детском лагере "Ласпи" в Севастополе проходят проверки из-за заболевших коронавирусом детей. Фото: Правительство Севастополя

Оздоровительный лагерь «Ласпи» в Севастополе покинули 152 человека. Как сообщает официальный портал правительства Севастополя, после известия о заболевших коронавирусом из лагеря выехали 20 детей из контактного отряда, 62 ребенка отправились домой по инициативе родителей, 70 - из-за плохого самочувствия по рекомендации Роспотребнадзора.

В настоящее время в лагере проходят проверки. По информации правительства Севастополя, на сегодняшний день лагерь получил только одно предписание от Роспотребнадзора, которое касается одного заболевшего ребенка.

- Заболевания были неделю назад, три ребенка были доставлены в больницу с предварительным диагнозом ОРВИ. У всех детей, которые находились в изоляторе и тех, кто с ними контактировал, были взяты ПЦР-тесты. Согласно требованиям Роспотребнадзора было принято решение, что ребенок с положительным тестом, хотя заболевание протекало бессимптомно, и весь отряд, с которым он контактировал, был изолирован и отправлен из лагеря. Трое детей с ОРВИ, которые были госпитализированы неделю назад, выписаны из больниц и находятся дома», - сообщил вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

В то же время детей из лагеря отправляют домой также при повышении температуры выше 37,1 градуса. При этом медики утверждают, что у большей части детей температура поднимается не по причине инфекционного заболевания, а из-за перегрева. Таких детей помещают в изолятор.

В период между сменами все помещения лагеря продезинфицируют и подготовят к приему новых отдыхающих. На следующую смену здесь планируют принять более 500 детей, отказов на сегодняшний день нет, отметили власти Севастополя.

Родители детей, которых отправили домой преждевременно из-за повышенной температуры тела, смогут получить компенсации за путевки.

По состоянию на 1августа в Севастополе коронавирусом заболели еще 159 человек. По данным Департамента здравоохранения города, 90 человек выписаны после выздоровления. Пять человек в возрасте от 50 лет до 91 года скончались.

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