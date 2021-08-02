Погода в Крыму на 2 августа: сухо и тепло до +33

Вода в Черном море прогрелась до +26°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 августа на Крымском полуострове по-прежнему в силе штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность и аномальная жара.
- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе малооблачно. Ветер днем юго-западный до 10 м/с. Днем тепло до +32°.
Город-курорт Ялта, как сообщает gismeteo.ru, порадует 30-градусной жарой, юго-восточным ветром до 10 м/с. Солнечно, осадков синоптики не обещают.
Евпаторию солнце прогреет до +30°, скорость юго-западного ветра 2-9 м/с. Малооблачно.
В Керчи днем до +31°. Скорость северо-восточного ветра 2-7 м/с. Малооблачно, гроза.
Температура воды в Черном море +24…26°.
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