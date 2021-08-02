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Общество2 августа 2021 6:47

Видео: На Южный берег Крыма пришел новый день августа

Ай-Петри дарит восхитительные рассветы
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Рассвет на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Рассвет на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

На Крымском полуострове очень хорошо любоваться восходами.

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На Южный берег Крыма пришел новый день августа
На Южный берег Крыма пришел новый день августа
Видео: Андрей Бачурин/VK

Светило особенно эффектно отряхивает с себя дрему на Южном берегу Крыма, где декорациями для одноактного спектакля «Восхитительный рассвет» служат горы и Черное море. Поэтому утренние репортажи с плато Ай-Петри, которые житель Ялты Андрей Бачурин выкладывает в соцсети, вызывают жгучее желание увидеть замечательное природное действо лично, своими глазами.

Солнце отражается в море. Фото: Андрей Бачурин/VK

Солнце отражается в море. Фото: Андрей Бачурин/VK

Побывать на смотровой площадке канатной дороги рано утром не все могут, но зато можно полюбоваться на видео и фото, как приходит новый день августа. Наверное, именно такие красоты и вдохновляют музыкантов и поэтов на новые гениальные творения.

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