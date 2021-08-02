Симферопольский район и Керчь частично остались без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Симферопольский район и Керчь 2 августа частично остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В Симферопольском районе краны будут оставаться сухими до 00.00 по таким адресам: село Строгоновка улица Озенбаш, 4а, а также село Украинка.

График подвоза воды организуют по следующим адресам:

Пгт. Молодежное, улица Симеизская, 19 с 09.30 до 10.30 село Украинка, улица Украинская, 9 с 09.30 до 10.30 село Украинка, улица Осипова, 24 с 10.40 до 11.40 Строгоновка: улица Озенбаш 1б с 09.30 до 10.30 Строгоновка: улица Хапсихор 12 с 10.45 до 12.00

В Керчи до 18.00 воды не будет на улице Ворошилова 13, 11, 11-А, 23, 15, 17.

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