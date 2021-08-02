Ночной пожар в Крыму унес жизнь одного человека

Жертвой пожара в многоэтажке стал один человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В поселке Вольное Джанкойского района произошел пожар накануне вечером. В результате ЧП погиб один человек, нескольких успели эвакуировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Пламя вспыхнуло в пятиэтажном доме. По информации ведомства, загорелся балкон на втором этаже на улице Токарева. В опасной зоне оказались жильцы нескольких квартир.

- Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой из опасной зоны эвакуированы 12 человек. Спасателями на пожаре был обнаружен погибший, – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара, в устранении которого были задействованы 10 человек.

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