Боксер Глеб Бакши хочет привезти в Крым Олимпийское золото

Фото: Олимпийский комитет России /Instagram
Крымчанин Глеб Бакши, выступающий на Олимпийских играх в Токио, хочет привезти на родину первую золотую медаль.
- Я люблю другой металл - золото. Хочу быть первым, кто привезет в Крым золотую медаль Олимпийских игр, - сказал боксер журналистам.
Напомним, 1 августа спортсмен вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.
Первый бой Глеба Бакши в Токио прошел 29 июля. Крымчанин победил американца.
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