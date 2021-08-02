Боксер Глеб Бакши хочет привезти в Крым Олимпийское золото

Фото: Олимпийский комитет России /Instagram

Крымчанин Глеб Бакши, выступающий на Олимпийских играх в Токио, хочет привезти на родину первую золотую медаль.

- Я люблю другой металл - золото. Хочу быть первым, кто привезет в Крым золотую медаль Олимпийских игр, - сказал боксер журналистам.

Напомним, 1 августа спортсмен вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.

Первый бой Глеба Бакши в Токио прошел 29 июля. Крымчанин победил американца.

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