Шесть домов-интернатов в Крыму закроют из-за непривитых сотрудников

Несколько домов-интернатов временно работают в закрытом режиме ради всеобщей безопасности Фото: Архив "КП"

Власти Крыма с 1 августа перевели в закрытый режим работы, предусматривающий двухнедельные смены для персонала, шесть домов-интернатов, в связи с тем, что в них не достигнут 95% уровень вакцинации сотрудников от кивида, сообщила вице-премьер региона – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Меры прияли для безопасности сотрудников, а также безопасности подопечных.

- Мы вернемся к двухнедельным сменам. Из десяти домов-интернатов закрыты шесть. Я думаю, что в ближайшее время, в течение месяца, мы их снова откроем, когда достигнем 95% вакцинации, – сказала Романовская.

Она уточнила, что в крымских домах-интернатах не вакцинированы только те подопечные, у которых есть противопоказания, почти 90% детей сделали прививку. На данный момент активно проводят иммунизацию среди сотрудников учреждений. Те дома-интернаты, где еще не достигнут 95% показатель, временно закроют.

- Тем более, что у нас есть регионы, в которых высокий уровень заболеваемости. Это не означает, что остановится работа интернатов и у подопечных ухудшатся условия, – пояснила вице-премьер.

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