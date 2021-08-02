Коронавирус в Крыму: плюс 373 заболевших за сутки

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму за 1 августа зарегистрировали 373 человека с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 290 заболевших из общего числа самостоятельно обратились за медпомощью, 81 человек ранее контактировал с заболевшими, два человека завезли инфекцию из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4067 человек.

Выздоровели после перенесенного коронавируса 100 человек за сутки, за весь период с начала пандемии – 50 917 человек.

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