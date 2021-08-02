В Севастополе три ребенка отравились угарным газом

Жизни детей сейчас ничего не угрожает Фото: Архив "КП"

В Севастополе три малолетних ребенка отравились угарным газом. СК Крыма проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как передает «Крым 24», вечером 1 августа члены семьи, которая проживает в частном доме на улице Полтавской, обратили внимание на недомогание детей в возрасте 5, 7 и 9 лет.

- В медицинском учреждении, куда были госпитализированы мальчики, им был поставлен диагноз «Отравление угарным газом», – говорится в сообщении.

Специалисты, работавшие на месте происшествия, установили, что используемый в доме газовый котел не был официально введен в эксплуатацию. Уточняется, что устройством семья пользовалась на протяжении длительного времени.

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