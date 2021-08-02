Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил военных с Днем ВДВ

День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.

- История ВДВ – это история побед и уникальных боевых операций, героизма и воинской доблести. Так было в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, во многих вооруженных конфликтах, в которых воины-десантники отстаивали интересы нашей страны. Сегодня «крылатая пехота» достойно продолжает славные традиции, воплощая в жизнь легендарный девиз – «Никто, кроме нас!», – цитирует Крымская газета Сергея Аксенова.

Он добавил, что День ВДВ – это праздник отважных и мужественных людей, тех, кто всегда на высоте, кто выполняет задачи, поставленные Родиной, на самых сложных и опасных рубежах. Глава Крыма также пожелал военным здоровья, благополучия, новых успехов и мирного неба над головой.

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