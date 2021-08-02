Мошенник из Симферополя обманул компанию в Башкирии на 840 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

К стражам порядка в Симферополе поступило заявление от сотрудника компании, которая осуществляет свою деятельность в Республике Башкортостан, сообщили пресс-службе МВД по РК. По словам заявителя, нарушители действовали от имени официальной организации из Москвы.

- На основании заключенного ранее электронного договора, злоумышленники завладели чаем и текстильной продукцией на сумму 840 000 рублей, – говорится в сообщении.

Полиция задержала симферопольца, который, как оказалось, ранее уже был судим. Выяснилось, что мужчина предварительно изготовил подложные печать и документы организации, которые в дальнейшем использовал в мошеннической схеме. Полученный незаконным способом товар нарушитель реализовывал как физлицо среди местных предпринимателей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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