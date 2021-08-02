Глава РК Сергей Аксенов ответит на вопросы крымчан в прямом эфире

В августе глава Крыма Сергей Аксенов ответит на вопросы крымчан в прямом эфире. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В августе состоится прямая трансляция с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, которая пройдет в эфире телеканала «Крым 24» и «Радио Крым».

Обращения от жителей полуострова продолжает принимать Центр управления регионом РК. За последние пять дней ЦУР зафиксировал 705 обращений. Из них 271 поступило по телефону, 185 – через WhatsApp, 108 – через Viber, 44 – через Telegram. Еще 97 сообщений отправлено в соцсетях Центра управления регионом РК (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram). Из них выбирают наиболее важные для Крыма. Сообщения принимают в формате видео, голосовой записи или текста, также можно обратиться посредством телефонного звонка. Уточняется, что видеообращение нужно записывать в горизонтальном формате.

Все мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram привязаны номеру телефона: +7 (978) 639-90-81. Кроме того, вопрос можно направить в чат-боте Telegram: t.me/Vopros_glaveRK_bot или отправить сообщение на электронный адрес: cur82@yandex.ru

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