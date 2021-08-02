«С наступающим!»: на феодосийском пляже завелся настоящий Дед Мороз

Остается только надеяться, что дедушку не хватит солнечный удар Фото: Анна КИРИЕНКО

Необычный способ развлекать туристов сняли очевидцы на пляже комплекса «Алые паруса» в Феодосии. Использовать животных для фотоснимков уже не первый год запрещено, и актер облачился в костюм зимнего волшебника – Деда Мороза, чтобы таким образом привлечь внимание отдыхающих.

Дедушка ходит в настоящей шубе под палящим зноем прямо посреди отдыхающих в купальниках и плавках. Дед Мороз фотографируется за деньги с туристами и поздравляет всех «с Наступающим Новым годом!».

Остается только надеяться, что дедушку не хватит солнечный удар, и он не растает под палящими лучами активного крымского солнца.

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