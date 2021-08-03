Погода в Крыму на 3 августа: жара до +34

Зной легче всего пережить на берегу моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 августа на Крымском полуострове, как и накануне, «3 в 1»: штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность и аномальная жара.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Севастополь во власти переменной облачности, юго-западного ветра 5-10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, жара + 27...32°, юго-западный ветер 10 м/с. Вторник выдался солнечным и сухим.

Воздух в Евпатории прогреется до 27…30°, юго-западный ветер разгонится до 9 м/с. Малооблачно, но синоптики обещают грозу.

В Керчи днем 25…32°. Скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Небольшой дождь, гроза.

Температура воды в Черном море +24…26°.

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