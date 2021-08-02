Где в Симферополе и Севастополе 3 августа отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Караимская, 22-56 (чет), 21-23а (нечет);

ул. Крылова, 21;

ул. Севастопольская, 13, 30/8;

ул. Краснознаменная, 98-102 (чет), 107, 113, 115;

ул. Училищная, 1-14;

ул. Киевская 36-40 (чет);

ул. Шмидта 29/2;

ул. Мокроусова10-14/42 (чет), 19-21 (нечет);

ул. Фрунзе 4-6 (чет), 1-5 (нечет), 16а;

ул. Камышбурунская 3-39 (нечет);

ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет);

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет);

ул. Аванградная 20-28 (чет), 21-29 (нечет);

ул. Радио 20-24 (чет), 17-23 (нечет);

ул. Лизы Чайкиной 48-100 (чет), 15-59 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Пневматик 2», «Салгирка», «Автомобилист 1», «Крымхлеб», «Водник», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Молодых Строителей 2,6-16(чет),20,24-а,24-б

с 9.00 до 12.00

с. Верхнесадовое: пер. Горный, 1-9,13; ул. Локомотивная, 2-6,10-36,1-59; ул. Локомотивная, 8,54,60,41-А,37-А,37,41,55,59; уч. 38,28, уч.39,уч 37,уч 27,уч 9; ул. Локомотивная, 10-В; ул. Дачная, 4

с 8.00 до 15.00

ул. Российская 2-12; ул. Тульская 27-А,7-23,27

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Либкнехта 6-14,20,5-13;20-42,19-35, 35,39

ул. Лунина 2-26,1-21;

ул. Надеждинцев 14;

ул. Рабочая 4, 5, 6-10, 18-20,21, 22;

ул. Горького 16, 18-20,15-19;

ул. Розы Люксембург 40, 84, 99;

ул. Героев Севастополя 19-21;

ул. Матвея Воронина 22-72,13-63, 84;

ул. Перекопская 9, 20-А,18-20,9-А,11-13;

ул. Комсомольская 32-50,29-43;

ул. Дзержинского 27-41,45-53;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Адмирала Владимирского 9-13;

ул. Херсонская 2-12,1-9;

ул. Бакинская,18-24;

ул. Истомина 14-Б,14;

ул. Оборонная 3-7;

ул. Красносельского 1;

пер Кременчугский 2-8,1-3;

ул. Истомина 2-А,2-4,15-а,1-27;

ул. 2 Бастионная 1-15;

ул. Варшавская 8,12-30;

ул. Героев Севастополя 70-72,76-82,39-47,55-57;

ул. Полтавская 2-28,1-9,13-25;

ул. Суздальская 2-20,1-7;

ул. Астраханская 3,7

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

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