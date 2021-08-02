Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 августа 2021 17:35

Новый рекорд аэропорта «Симферополь»: 1,2 миллиона пассажиров за месяц

Трафик выше аналогичного периода прошлого года
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За август воздушная гавань обслужила более одного миллиона пассажиров

За август воздушная гавань обслужила более одного миллиона пассажиров

Фото: Архив "КП"

За месяц аэропорт Симферополя принял и отправил 1 216 143 пассажира, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Месячный пассажиропоток больше на 50 тысяч человек, чем за август предыдущего года.

Напомним, что международный аэропорт «Симферополь» впервые за шесть месяцев принял и отправил 2 миллиона 536 тысяч пассажиров. Это в три раза больше показателей за прошлый год аналогичного периода, также это больше на 30% доковидного 2019 года. Чаще всего пользовались популярностью рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Суточный пассажиропоток достигал пика 26 июня, когда обслужили 41 424 человека.

Ранее сообщалось,что в аэропорту Симферополь отпраздновали 204-летие со дня рождения Ивана Айвазовского. Зрителями флешмоба стали пассажиры воздушной гавани.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50