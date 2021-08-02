Новый рекорд аэропорта «Симферополь»: 1,2 миллиона пассажиров за месяц

За август воздушная гавань обслужила более одного миллиона пассажиров Фото: Архив "КП"

За месяц аэропорт Симферополя принял и отправил 1 216 143 пассажира, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Месячный пассажиропоток больше на 50 тысяч человек, чем за август предыдущего года.

Напомним, что международный аэропорт «Симферополь» впервые за шесть месяцев принял и отправил 2 миллиона 536 тысяч пассажиров. Это в три раза больше показателей за прошлый год аналогичного периода, также это больше на 30% доковидного 2019 года. Чаще всего пользовались популярностью рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Суточный пассажиропоток достигал пика 26 июня, когда обслужили 41 424 человека.

Ранее сообщалось,что в аэропорту Симферополь отпраздновали 204-летие со дня рождения Ивана Айвазовского. Зрителями флешмоба стали пассажиры воздушной гавани.

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