В Гурзуфе пляжи забиты туристами: 5 ярких фото Крыма в августе

В Крыму есть разные виды отдыха. Фото: Алекс Кедми/VK

Знойный август прогрел Черное море у берегов Крыма до 26 градусов!

Теплое море, как магнит притягивает к себе отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Палящее солнце, духота, а вода, как парное молоко! Счастливчики те, у кого есть возможность провести день на пляже, купаясь в ласковом море.

Райское место. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф, курортный сезон в разгаре, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.

В Крыму можно получить очень красивый загар. Фото: Алекс Кедми/VK

Благодаря работам талантливого фотохудожника можно сполна ощутить всю прелесть отдыха на Южном берегу Крыма.

Величественная и загадочная гора Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми/VK

Аю-Даг, у подножия которого расположился Гурзуф, имеет славу места силы, а уфологи и вовсе считают, что именно на этой горе базируются пришельцы из космоса.

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