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Общество3 августа 2021 9:39

«Днем - спасатель, вечером - артист»: Поющий Мухтар из Ялты занялся плаванием

Крымский Хатико из-за жары полез в воду
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Мухтар. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/Facebook

Мухтар. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/Facebook

Аномальная погода на полуострове, а синоптики говорят, что температурой воздуха на 7 градусов выше нормы, повлияла на режим дня знаменитого пса из Ялты.

Мухтар, которого за верность своему погибшему хозяину называют еще крымским Хатико, вечерами выступает на набережной в дуэте с трубачом Виктором Малиновским.

«Днем - спасатель, а вечером – артист»: Поющий Мухтар из Ялты занялся плаванием
Крымский Хатико из-за жары полез в воду. Видео: Виктор Малиновский Мухтар/Facebook

В дневное время, вместо отдыха в прохладной тени от кроны деревьев, собака достаточно много времени стала проводить в море.

Видео пса-пловца, которое выложил в соцсети музыкант Виктор Малиновский привлекло внимание пользователей соцсети, которые оставили свои комментарии: «Муха днем - спасатель, а вечером – артист»; «Вы там поаккуратней! Первый ныряльщик чуть на голову Мухе не прыгнул!»; «Мухтарка - молодец!».

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