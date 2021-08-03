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Происшествия3 августа 2021 10:09

Дебошир из Симферополя угрожал расправой персоналу АЗС

Нацгвардейцы задержали его и передали полиции
Елизавета КВАЧКОВА
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Сотрудники Нацгвардии задержали нарушителя и передали его полиции

Сотрудники Нацгвардии задержали нарушителя и передали его полиции

Фото: Архив "КП"

Сотрудники национальной гвардии РФ усмирили ночью пьяного дебошира, который угрожал физической расправой персоналу кафе на одной из автозаправочных станций Симферополя, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

Прибыв на место по сигналу «тревога» на охраняемый объект, нацгвардейцы задержали ранее судимого 44-летнего жителя крымской столицы. Нарушитель нецензурно выражался в адрес персонала кафе заправочной станции и угрожал.

- По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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