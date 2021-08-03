В Крыму разрешили работать ночью 18 объектам общепита

Некоторые заведения смогут работать ночью, так как прошли проверку Фото: Архив "КП"

В Крыму 18 объектов общепита смогут работать в ночное время суток, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития республики. Эти заведения будут открыты после 23.00, так как прошли проверку и получили соответствующее разрешение.

- В 18 заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам. Они прошли проверку, и информация о них внесена в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», – цитирует пресс-служба вице-премьера Крыма - министра финансов республики Ирину Кивико.

Проверка на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора была проведена в 54 заведениях общественного питания. Уточняется, что объекты общепита, которые прошли проверку, получат специальные таблички, свидетельствующие о том, что они могут работать после 23.00.

- Не все субъекты малого и среднего бизнеса оказались готовы: чаще всего камеры отсутствовали, вакцинацию прошли не все сотрудники либо был предоставлен не полный пакет документов, – говорится в сообщении.

Напомним, что с 22 июня в Крыму ужесточили ковидные ограничения. Местные власти ускоряют иммунизацию работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября в некоторых районах полуострова запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки.

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