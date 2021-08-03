Самолет Симферополь-Екатеринбург совершил экстренную посадку из-за неисправности

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Самолет, следующий из Симферополя в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту прибытия. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Boeing 737-800 был неисправен. Воздушное судно принадлежит компании Nordwind.

Также известно, что на борту находилось 148 пассажиров, из них 41 ребенок.

По данным пресс-службы, ЧП произошло 3 августа в 03.54 ночи по московскому времени. Командир самолета сообщил об отказе зеленой гидросистемы, и экипаж принял решение посадить судно в аэропорту «Кольцово».

На данный момент идет проверка по части исполнения законодательства о безопасности полетов.

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