В аварии под Саками пострадали 5 человек

В результате аварии ВАЗ сильно помяло. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Сакском районе Крыма 2 августа произошла авария, в которой пострадали 5 человек, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Около 15.35 на трассе Славянское – Евпатория водитель легкового автомобиля ВАЗ 21099 попыталась обогнать ехавшую впереди машину, но столкнулась с автомобилем Renault, водитель которого осуществлял левый поворот в направлении села Известковое (Сакский район). В результате пострадали пять человек.

С места аварии 5 человек доставлены в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК

- Четверо пострадавших – пассажир, водитель и два ребенка – находились в автомобиле ВАЗ, кроме того, пострадал водитель Renault, – говорится в сообщении.

Всех доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.

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