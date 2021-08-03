Назначен новый исполняющий обязанности министра топлива и энергетики РК

Олег Петров временно будет исполнять обязанности министра топлива и энергетики Крыма. Фото: Правительство РК / mtop.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил замминистра топлива и энергетики Олега Петрова временно исполняющим обязанности руководителя министерства. Соответствующий указ опубликован на портале правительства.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым Петрова Олега, – сказано в тексте документа.

Петров с февраля по октябрь 2018 года занимал пост начальника управления финансов, целевых программ и перспективного планирования. В октябре того же года он был назначен заместителем министра топлива и энергетики РК.

Ранее сообщалось, что министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников ушел в отставку собственному желанию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50